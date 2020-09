Albertini: “Tonali? Sarà un simbolo nel futuro del Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, nell’intervento telefonico a Tutti convocati, in onda su Radio 24, ha parlato di Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto.

“Tonali lo vedo simile a me come caratteristiche e per la posizione in campo. Sarà un simbolo nel futuro del Milan“. Parole importanti da parte di Albertini per Tonali, che ieri ha debuttato con la maglia rossonera nella vittoria del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

