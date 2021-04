Milan-Benevento, la probabile formazione: turno di riposo per Bennacer

Secondo La Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer potrebbe andare in panchina in Milan-Benevento, gara che si giocherà domani

Potrebbero esserci novità importanti nella formazione rossonera di Milan-Benevento. La gara, valida per la trentatreesima giornata di Serie A, si giocherà domani sera a San Siro. Oltre a Simon Kjaer, che dovrebbe rifiatare, potrebbe osservare un turno di riposo anche Ismael Bennacer. L'algerino, infatti, non è al massimo della condizione, e dunque Stefano Pioli potrebbe risparmiarlo in vista della gara contro la Juventus.