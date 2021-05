Milan-Benevento, la probabile formazione di Inzaghi | Serie A News

Filippo Inzaghi ha ancora diversi dubbi di formazione per Benevento-Milan, gara che si giocherà stasera a San Siro

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza la probabile formazione di Inzaghi per Milan-Benevento. La gara, valida per la 34° giornata di Serie A, andrà in scena stasera a San Siro. Il tecnico sembra intenzionato a schierare sia Iago Faque e sia Caprari, anche se quest'ultimo è reduce da qualche problema muscolare. Attenzione anche al centrocampo: tra i diffidati ci sono Schiattarella e Hetemaj, e dunque Inzaghi potrebbe preservali in vista del prossimo match fondamentale contro il Cagliari. Ecco la probabile formazione del Benevento