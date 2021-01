Milan-Atalanta, Tomori in panchina? La scelta di Pioli | News

Ultime Notizie Milan-Atalanta: Tomori in panchina

MILAN NEWS – Alla fine il Milan è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo. Fikayo Tomori andrà in panchina nella partita contro l’Atalanta, in programma quest’oggi a San Siro.

Il difensore centrale, infatti, è stato convocato da Stefano Pioli per la gara contro i nerazzurri, così come Mario Mandzukic. Il club rossonero ha accelerato negli ultime ore proprio per mettere a disposizione di Pioli Tomori, vista l'indisponibilità di Romagnoli (squalificato) e Gabbia (infortunato).