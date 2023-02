Milan-Atalanta, le probabili scelte di Pioli e Gasperini | Serie A News

Questa sera, alle 20.45, andrà in scena Milan-Atalanta, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Buone notizie per l'allenatore rossonero che ritrova Maignan: il portiere francese scenderà in campo dal primo minuto. Davanti a lui confermata la difesa a tre composta da Kalulu, Thiaw e Tomori. A centrocampo dovrebbero essere confermati gli stessi uomini di Monza, vale a dire Messias e Theo sulle fasce con Tonali e Krunic in mezzo al campo. Stesso discorso anche per l'attacco, con Leao e Brahim Diaz che andranno a formare il terzetto insieme a Giroud.