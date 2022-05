Milan-Atalanta, la probabile formazione: chi tra Bennacer e Krunic?

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito le ultime notizie sulla probabile formazione rossonera per Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. La gara, come noto, si disputerà domani alle ore 18:00 a 'San Siro' e sarà di fondamentale importanza per l'obiettivo Scudetto.

La 'rosea' ha sottolineato come la formazione del Diavolo sia fatta per nove undicesimi. Il blocco che ha sbancato il 'Bentegodi' di Verona la scorsa settimana sarà sostanzialmente confermato. In difesa, dunque, davanti a Mike Maignan, spazio da destra a sinistra a Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Theo Hernández.

A centrocampo, intoccabile Sandro Tonali. Chi giocherà al suo fianco? Pioli, infatti, deve ancora sciogliere un dubbio importante, ovvero quello tra Rade Krunić, che scenderebbe, nel caso, in campo da titolare per la seconda volta di fila, ed Ismaël Bennacer, che scalpita per recuperare il suo posto da titolare in squadra.

In base alla scelta che farà Pioli si deciderà la posizione in campo di Franck Kessié. Sarà mediano se giocherà Krunić, sarà trequartista se, al contrario, scenderà in campo Bennacer. Dubbio, poi, a destra tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias (ma stavolta è favorito il belga).

A sinistra, ovviamente inamovibile Rafael Leão con Olivier Giroud ad agire nel ruolo di prima punta dello schieramento rossonero. Ecco, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Milan-Atalanta di domani a 'San Siro', disposta con il consueto assetto tattico.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Castillejo, Brahim Díaz, Messias, Rebić, Ibrahimović. Allenatore: Pioli. Il Milan valuta un ritorno a sorpresa! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI