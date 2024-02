Milan-Atalanta, le scelte di Gasperini: De Ketelaere in avanti. E Lookman?

L'Atalanta, come scrive 'Il Corriere dello Sport', sfida il Milan per la terza volta in stagione dopo il 3-2 interno (firmato dal tacco di Muriel) e la vittoria a San Siro in Coppa Italia con la relativa qualificazione alle semifinali. In caso di vittoria la Dea potrebbe andare a -4 dal terzo posto occupato proprio dai rossoneri, sempre col recupero da giocare contro l'Inter. Buone notizie dall'allenamento di ieri, Lookman - alle prese con una distorsione alla caviglia - ha svolto parte dell'allenamento in gruppo: oggi il test decisivo per capire se sarà a disposizione o meno, da valutare anche Palomino. Per il resto tutti a disposizione, in attacco c'è il ballottaggio Scamacca-Miranchuk, con De Ketelaere e Koopmeiners che andranno a completare il reparto. In mediana dovrebbe tornare De Roon accanto ad Ederson, anche se non sarà assolutamente facile tenere in panchina un Pasalic in formato extra (4 gol in campionato, l'ultimo messo a segno nel 3-0 rifilato al Sassuolo). Davanti a Carnesecchi pochi dubbi, Kolasinac e Scalvini saranno i due braccetti, con Djimsiti a completare il reparto. LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, la conferenza di Stefano Pioli alla vigilia