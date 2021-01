Milan-Atalanta, la probabile formazione: le scelte di Pioli | News

Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera

MILAN-ATALANTA PROBABILE FORMAZIONE – Oggi pomeriggio, alle ore 18 si disputerà Milan-Atalanta a San Siro. La gara, molto importante per le due squadre, è valida per la 19^ giornata di Serie A.

Il Milan di Stefano Pioli recupera diversi giocatori, come Rafael Leao, Theo Hernandez, Ante Rebic e Rade Krunic, ma deve fare a meno di diversi elementi come Matteo Gabbia, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Alessio Romagnoli e Hakan Calhanoglu. Insomma, ci sono ancora parecchie defezioni, ma il tecnico rossonero può sorridere rispetto alla partita di Cagliari di lunedì scorso.

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli avrebbe scelto la seguente formazione. In porta Gianluigi Donnarumma, con Davide Calabria, Simon Kjaer e Theo Hernandez. Pierre Kalulu sostituirà lo squalificato Alessio Romagnoli.

A centrocampo spazio ovviamente a Franck Kessie e Sandro Tonali, vista l’indisponibilità di Bennacer, mentre sulla trequarti sicuri del posto Samu Castillejo e Rafael Leao. La rosea, a differenza di quanto detto da Sky Sport, porta titolare Brahim Diaz. Assente Calhanoglu, positivo al coronavirus.

In attacco ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrà trascinare la squadra così come ha fatto nella partita contro il Cagliari di lunedì scorso. In panchina Mario Mandzukic: il croato è in ottime condizioni, e dunque potrebbe essere molto utile a partita in corso. Ecco quindi la probabile formazione rossonera in Milan-Atalanta.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

