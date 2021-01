Milan, ancora attesa per Bennacer: ecco quando può tornare | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan attende il recupero di Ismael Bennacer: l’algerino ieri ha scritto un post sui social in cui chiede ancora pazienza ai tifosi rossoneri e che non vede l’ora di tornare in campo. L’ex Empoli, dunque, assente da metà dicembre, non ci sarà nemmeno contro l’Atalanta e sarà valutato giorno dopo giorno in vista del match di Bologna in programma sabato 30 gennaio al Dall’Ara. Contro i bergamaschi spazio ancora a Tonali che farà coppia con Kessie in mediana.

