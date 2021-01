Milan-Atalanta, probabile formazione: Kalulu al posto di Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN ATALANTA – Sarà Pierre Kalulu a prendere il posto di Alessio Romagnoli nel difficile impegno di domani contro l’Atalanta a San Siro. Il giovane difensore francese, arrivato come terzino ma che ben si è messo in mostra anche come centrale, domani sostituirà il capitano rossonero, fermato dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione subita contro il Cagliari. Il classe 2000 farà coppia con Simon Kjaer. Il danese stringerà i denti nonostante il problema di sciatalgia che lo ha costretto al cambio nel match contro i sardi.

BELLA INTERVISTA DI GEORGE WEAH ALLA GAZZETTA: LE SUE PAROLE>>>