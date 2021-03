Manchester United-Milan, la probabile formazione: Brahim Diaz titolare

Manchester United-Milan, la probabile formazione

Arrivano importanti aggiornamenti targati ‘Sky Sport’ per quanto riguarda la probabile formazione del Milan. Forte emergenza anche contro il Manchester United visto che nessuno dei giocatori infortunati ha recuperato per la trasferta di Europa League. Stefano Pioli cambia due uomini rispetto alla vittoria in campionato contro il Verona. Al centro della difesa ritorna Simon Kjaer, che farà coppia con Fikayo Tomori. Mentre sulla trequarti spazio a Brahim Diaz, con Rade Krunic che andrà a decentrarsi sulla sinistra. Dall’altro lato spazio ad Alexis Saelemaekers, con Samu Castillejo in panchina. Ecco la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao.

Theo Hernandez non convocato: ecco il motivo