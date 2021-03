United-Milan, non convocato Theo Hernandez. Il motivo | PM News

Manchester United-Milan, il problema di Theo Hernandez

Il Milan anche a Manchester sarà in emergenza. Contro i Red Devils non ci saranno Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez, Mario Mandzukic e Ismael Bennacer. Anche Alessio Romagnoli è a rischio per un pestone ricevuto in allenamento.

Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Theo Hernandez non è stato convocato per un problema gastrointestinale. Il terzino rossonero dovrebbe dunque tornare a disposizione per la partita contro il Napoli, in programma domenica a San Siro. Non solo Manchester United-Milan, ma anche calciomercato: Maldini pensa al nuovo Messi.