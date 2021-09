Liverpool-Milan, la probabile formazione: Pioli ha un solo dubbio

Sky Sport riporta la possibile formazione rossonera in Milan-Liverpool. Pioli sembra avere un solo dubbio in attacco

Mancano ormai meno di 24 ore a Liverpool-Milan . I tifosi si chiedono la probabile formazione per il match di esordio in Champions League ad Anfield. Pioli, tecnico rossonero, dovrà rinuncia purtroppo a Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese soffre per un problema al tendine achilleo . Pertanto, Zlatan resterà a Milano a scopo precauzionale e salterà l'atteso ritorno in Champions League .

Sky Sport, intanto, riferisce la probabile formazione rossonera in Liverpool-Milan. In porta Maignan. In difesa Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbe esserci Ismael Bennacer insieme a Franck Kessie. Tonali dovrebbe riposare, visto i problemi intestinali accusati nella giornata di oggi. Sulla trequarti sicuri del posto Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. In attacco ballottaggio tra Ante Rebic e Olivier Giroud, con il primo che sembra essere leggermente favorito. Intanto Pioli ha parlato in conferenza stampa.