Lille-Milan, probabili formazioni: debutto dal 1′ per Hauge, torna Tonali

Lille-Milan, probabile formazione rossonera

LILLE MILAN PROBABILI FORMAZIONI – I rossoneri torneranno in campo domani sera contro il Lille. Ecco la probabile formazione di mister Pioli, che sebbene sarà ancora assente sta continuando a lavorare a stretto contatto coi suoi collaboratori e il gruppo dei calciatori. In panchina ci sarà ancora Daniele Bonera che cercherà di guidare la squadra alla vittoria come fatto a Napoli domenica sera.

Una formazione che sarà profondamente diversa rispetto a quella vista al San Paolo pochi giorni fa. In porta ci sarà Gigio Donnarumma, e questa non è una novità, ma in difesa cambiano molti interpreti. Se Kjaer e Theo Hernandez sono confermati, sulla destra torna Dalot al posto di Calabria e in mezzo ci sarà Gabbia. A metà campo con Bennacer ecco Tonali, che prenderà il posto di Kessie. Davanti con Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers out (qui la lista dei convocati), le scelte sono quasi obbligate.

Calhanoglu sarà il trequartista, Rebic la prima punta, mentre sugli esterni agiranno Hauge – per lui debutto dal 1′ con la maglia del Milan – e Castillejo, chiamato a riscattare alcune prove opache del recente periodo.

QUESTE LE PAROLE DI GALTIER PRIMA DELLA GARA>>>