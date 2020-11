Lille-Milan, le probabili formazioni: ancora panchina per Brahim Diaz

Lille Milan formazioni: ancora panchina per Brahim Diaz

MILAN NEWS – Come vene riportato da Tuttosport, non c’è ancora spazio per Brahim Diaz. Nonostante le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, infatti, lo spagnolo contro il Lille dovrebbe partire dalla panchina.

Sulla trequarti, infatti, giocherà per la prima volta dal primo minuto Hauge. Gli altri due trequartisti saranno Hakan Calhanoglu e Samu Castillejo (indisponibile Saelemaekers). Come punta centrale Ante Rebic, con Lorenzo Colombo che inizierà la partita dalla panchina. Calciomercato Milan: si allontana un obiettivo rossonero? VAI ALLA NOTIZIA>>>