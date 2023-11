Lecce-Milan, la probabile formazione: gioca Chukwueze | Serie A News

Il tecnico Pioli, però, ha già in mente la probabile formazione per Lecce-Milan: saranno confermati molti dei protagonisti della sfida di Champions vinta a 'San Siro' tre giorni fa contro il PSG . La novità principale sarà rappresentata dal nigeriano Samuel Chukwueze schierato, da titolare, nel ruolo di esterno destro d'attacco del 4-2-3-1 rossonero.

Chukwueze a destra, probabilmente Krunić in mediana

In mezzo al campo, ballottaggio tra Rade Krunić (favorito) e Yunus Musah per affiancare Tijjani Reijnders. Ecco, dunque, come dovrebbe scendere in campo il Diavolo nella partita di domani pomeriggio in campionato.