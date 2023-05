Lazio, la probabile formazione per il Milan: c’è l’ex Romagnoli in difesa

Tra i big match che andranno in scena nel corso della 34^ giornata del campionato di Serie A spicca senza dubbio lo scontro diretto per la Champions League tra Milan e Lazio, in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio. Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it' per l'occasione Maurizio Sarri dovrebbe optare per Ivan Provedel in porta e la difesa a quattro formata da Adam Marusic, Nicolò Casale, l'ex di turno Alessio Romagnoli ed Elseid Hysaj. In mediana agiranno Sergej Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Toma Basic, mentre in attacco Ciro Immobile sarà affiancato da Felipe Anderson e Pedro, che sostituisce l'acciaccato Mattia Zaccagni.