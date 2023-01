Lazio, la probabile formazione contro il Milan: rientrano Casale e Marusic

La Lazio, nella giornata di martedì 24 gennaio, scenderà in campo per quello che può essere considerato un big match contro il Milan. Il tecnico Maurizio Sarri, dovrà fare a meno di Ciro Immobile in attacco, ma può contare sui rientranti Marusic e Casale. In porta dovrebbe giocare Provedel, difesa a quattro con Lazzari, Romagnoli e i due tornati disponibili; in mediana agiranno Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, mentre Anderson rileva Immobile e sarà aiutato da Zaccagni e Pedro.