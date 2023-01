Lazio-Milan, le probabili formazioni: Giroud ancora titolare

Stasera in campo il Milan in casa della Lazio: ecco le probabili formazioni. Pioli dovrebbe affidarsi di nuovo a Olivier Giroud

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Lazio e Milan per il match di stasera: la squadra di casa dovrebbe mettere in campo la miglior formazione possibile, con a centrocampo il ritorno di Luis Alberto. In avanti, senza Ciro Immobile, Sarri dovrebbe affidarsi al tridente leggero formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.