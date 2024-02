Lazio-Milan, le probabili formazioni: le conferme di Pioli e i dubbi di Sarri

Qui Lazio

Maurizio Sarri deve fare i conti con due infortuni in meno, sia Zaccagni che Vecino sono infatti tornati disponibili e hanno anche giocato uno spezzone del match contro la Fiorentina. Il tecnico della Lazio, però, potrebbe comunque non schierarli contro il Milan per preservarli in vista della sfida di ritorno contro il Bayern Monaco in Champions League. Ecco dunque Provedel in porta, difesa a 4 con Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampi Cataldi, Guendouzi e Luis Alberto. Mentre in attacco ci saranno Immobile, Anderson e Isaksen.