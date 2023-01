Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: i ballottaggi di Pioli

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023. Così in campo?

'SportMediaset' ha fatto il punto sulla probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Lazio-Milan , partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 , ultima del girone di andata del campionato, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma .

Lazio-Milan, le ultime di formazione sui rossoneri

Il tecnico rossonero non cambierà modulo: confermerà il suo solito 4-2-3-1. Potrebbero, però, esserci novità negli interpreti di questo assetto tattico. Brahim Díaz, infatti, dovrebbe finire in panchina, lasciando il suo posto in campo, nella posizione di 'trequartista', ad un giocatore più fisico e di contenimento.