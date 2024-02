Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per 'Sky Sport', ha fatto il punto della situazione in casa dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Lazio-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Olimpico' di Roma .

Lazio-Milan, emergenza in difesa finita per i rossoneri!

Ecco il suo intervento. "Praticamente emergenza finita per il Milan, in gruppo tutta la settimana Fikayo Tomori dopo Pierre Kalulu. Resta non a disposizione Tommaso Pobega, ma è un infortunato di lungo corso e non sarà a disposizione per tutto il resto della stagione. Per il resto Pioli ha recuperato tutti, e questa è una buona notizia in vista del nuovo tour de force che ci sarà da domani in avanti".