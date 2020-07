Lazio-Milan, le probabili formazioni: Rebic ha bisogno di tirare il fiato

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha diversi dubbi di formazione per quanto concerne Lazio-Milan, partita che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico.

Quello principale riguarda Zlatan Ibrahimovic. Giocherà dal primo minuto? Il tecnico ci pensa, ma l’alternativa è rappresentata ovviamente da Ante Rebic come prima punta per poi inserire Zlatan a gara in corso. Ibrahimovic sarebbe a quel punto titolare contro la Juventus, ma è anche vero che la partita contro i bianconeri avrebbe meno senso dopo una sconfitta all’Olimpico. C’è da considerare inoltre la stanchezza di Rebic, che a Ferrara ha dato l’impressione di dover tirare il fiato. INTANTO NOVITA SUL RINNOVO DI DONNARUMMA, CONTINUA A LEGGERE >>>