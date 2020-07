Lazio-Milan, le probabili formazioni: Pioli deve scegliere i tre trequartisti

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli pensa alla formazione da schierare contro la Lazio, gara in programma stasera allo stadio Olimpico.

Non c'è solo il dubbio riguardante Zlatan Ibrahimovic. Alle sue spalle, infatti, c'è da scegliere il trio di trequartisti nel 4-2-3-1 di Pioli: Calhanoglu, Saelemaekers che è piaciuto contro la Spal, Rafael Leao autore di gol e non soltanto, Bonaventura esperto e affidabile e infine Paquetà, che forse ha trovato la sua dimensione, avendo giocato ottimamente contro la Roma. Chi sarà scelto? L'unico sicuro del posto è il calciatore turco.