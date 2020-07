Calciomercato Milan – Omeragic, lo Zurigo fissa il prezzo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – In occasione del mercato di gennaio il Milan aveva chiesto informazioni allo Zurigo per Becir Omeragic. Il difensore classe 2002 piace ai rossoneri, ma anche a diversi club in giro per l’Europa. Pare ci sia anche un interesse della Juventus, che vorrebbe aggregarlo alla squadra U23, ma attenzione anche alla Roma. Non è da escludere un nuovo assalto del Diavolo al talentuoso ragazzo che, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, vale una cifra attorno a 10 milioni di euro. Lo Zurigo avrebbe alzato il prezzo nella speranza di scatenare un’asta.

Intanto ci sono novità su Ghiglione: ecco la volontà dell’esterno destro del Genoa, continua a leggere >>>