Lazio-Milan, le probabili formazioni: Inzaghi pensa a una grande novità

MILAN NEWS – Archiviata la vittoria in rimonta contro il Torino, Simone Inzaghi pensa alla formazione da schierare contro il Milan, gara in programma sabato sera all’Olimpico.

Squalificati Immobile e Caicedo, Inzaghi ha a disposizione in attacco Correa e Adeyanke. Tre le ipotesi per sostituirli secondo il Corriere dello Sport: la prima è avanzare uno tra Luis Alberto o Milinkovic Savic; la seconda è l'impiego di Andre Anderson; la terza infine prevederebbe addirittura lo spostamento di Bastos in attacco. Inzaghi ha ancora un paio di giorni per decidere.

