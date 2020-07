Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, richiesta shock di Raiola | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, nei prossimi giorni, incontrerà Mino Raiola per parlare del rinnovo di contratto del portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021.

L’occasione, però, sarà propizia, per Milan e Raiola, di parlare anche della situazione contrattuale di Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano rossonero, altro assistito dal manager di origine campana, il quale, invece, è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2022.

Il Milan vuole evitare, nel caso di Romagnoli, di arrivare in prossimità della scadenza dell’accordo così come è stato con Donnarumma e, pertanto, anche per allontanare i ‘rumors‘ di calciomercato, che vedono Liverpool ed Atlético Madrid sul numero 13, vorrebbe rinnovargli il contratto il prima possibile.

Romagnoli, che, come si ricorderà, aveva firmato l’ultimo rinnovo nell’estate 2018, in piena era cinese, prima del passaggio del club al fondo Elliott Management Corporation, quando il futuro del Milan non era ancora così delineato e roseo, percepisce, attualmente, 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Raiola, come prima richiesta per il prolungamento del contratto al 30 giugno 2025, ha chiesto un ingaggio, per il suo assistito, di ben 5 milioni di euro! Il fondo Elliott concepisce, tanto per Donnarumma quanto per Romagnoli, un’eccezione al tetto ingaggi, fissato a 2,5 milioni di euro a stagione per ciascun calciatore rossonero.

Bisognerà vedere, però, se una richiesta così elevata potrà essere soddisfatta dal Milan. Si tratta.