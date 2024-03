'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan in vista della partita di questa sera contro la Lazio. Pochi cambi, si legge, rispetto all’ultima partita giocata contro l’Atalanta. Pioli va verso la conferma di Yacine Adli in cabina di regia, dopo il buon lavoro svolto a San Siro nell’ultimo turno di campionato. Il francese ha i movimenti giusti per aiutare la formazione milanista a difendersi e per rilanciarsi in attacco. Reijnders invece è in ripresa ma nelle scorse 48 ore non si è allenato per la nascita del primogenito. Così potrebbe essere Bennacer ad affiancare Adli a centrocampo. In difesa ci sarà una riflessione da fare sulle condizioni di Theo Hernandez, e la decisione verrà presa in prossimità del match. Ieri il francese ha subito una botta durante l’allenamento ma potrebbe recuperare. Florenzi preferito a Calabria. Thiaw e Gabbia come difensori centrali, ma in panchina saranno a disposizione Kalulu, Kjaer e soprattutto Tomori. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, le probabili formazioni. Un solo dubbio per Pioli