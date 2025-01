Nella giornata di oggi, sabato 18 gennaio, alle ore 18:00, l''Allianz Stadium' di Torino sarà teatro del match tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sérgio Conceicao, valido per la 21^ giornata della Serie A 2024/2025. Una sfida importantissima per quanto riguarda la corsa a un posto in Champions League. Entrambe le squadre si giocano tantissimo nella partita di questa sera. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Milan. LA JUVENTUS>>>