Juventus-Milan, la probabile formazione rossonera: in campo i titolari

'Tuttosport' oggi in edicola ha elencato la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Juventus-Milan, partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera all'Allianz Stadium di Torino. Sfida storica e di fondamentale importanza per l'approdo del Diavolo in Champions League che - guarda caso - capita a 20 anni esatti di distanza dalla finale di Champions tra rossoneri e bianconeri giocata a Manchester e vinta dal Milan ai calci di rigore.