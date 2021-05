Juventus-Milan, le probabili formazioni: due dubbi per Pioli

Le probabili formazioni di Juventus-Milan, 35^ giornata di Serie A: queste le possibili scelte dei tecnici Andrea Pirlo e Stefano Pioli

Daniele Triolo

Domenica sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, si disputerà la sfida Juventus-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A. Vediamo insieme le probabili formazioni dei bianconeri e dei rossoneri, appaiati in classifica a quota 69 punti ed entrambi in piena corsa per un posto in Champions League.

QUI JUVENTUS - Andrea Pirlo, tecnico bianconero ed ex calciatore del Milan per dieci stagioni, recupera sia Federico Chiesa sia Álvaro Morata. Entrambi sono indiziati per partire titolari. Chiesa quasi sicuramente, mentre lo spagnolo lotterà per una maglia fino alla fine con Paulo Dybala. Gli altri due dubbi di formazione, in casa Juventus, riguardano la difesa: ballottaggi tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e tra Alex Sandro e Weston McKennie. Giocasse l'americano, sarebbe Juan Cuadrado a scalare, a destra, in difesa, con il brasiliano Danilo che andrebbe a giocare sul versante opposto.

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico rossonero ed ex calciatore della Juventus per tre stagioni, ha a disposizione praticamente tutti gli elementi del suo organico. Eccezion fatta, naturalmente, per lo squalificato Samu Castillejo. Formazione, dunque, fatta per il Diavolo. L'allenatore emiliano ha soltanto due dubbi, che scioglierà nelle prossime ore. Chi, tra Fikayo Tomori (favorito) ed Alessio Romagnoli affiancherà in difesa Simon Kjær? Chi, tra Ante Rebić (oggi in vantaggio) e Rafael Leão giocherà da esterno sinistro in attacco per assistere Zlatan Ibrahimović? Presto sapremo.

Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Juventus-Milan, gara in programma domenica sera all'Allianz Stadium.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, de Ligt, Chiellini (Bonucci), Alex Sandro (McKennie); Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata (Dybala), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci (Chiellini), Demiral, Frabotta, Arthur, McKennie (Alex Sandro), Bernardeschi, Ramsey, Kulusevski, Dybala (Morata), Correia. Allenatore: Pirlo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori (Romagnoli), Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić (R. Leão); Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Gabbia, Romagnoli (Tomori), Tonali, Meïte, Krunić, Brahim Díaz, Hauge, R. Leão (Rebić), Mandžukić. Allenatore: Pioli.