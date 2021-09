Juventus-Milan, la probabile formazione: Rebic in pole position

Dovrebbe essere Ante Rebic a giocare titolare in Juventus-Milan, gara che si giocherà domani sera a Torino. Giroud in panchina

Chi giocherà titolare in attacco in Juventus-Milan? Rebic è in pole position. Vista l'indisponibilità di ZlatanIbrahimovic, infatti, il croato dovrebbe avere la meglio su Olivier Giroud. Il francese è partito alla grande, ma il Covid l'ha frenato e tra l'altro soffre attualmente per un problema alla schiena. Ecco perchè Pioli punterà probabilmente su Rebic, con Giroud pronto a subentrare a gare in corso.