Juventus-Milan, la probabile formazione: occhio alla sorpresa Brahim Díaz

Nella probabile formazione rossonera in vista di Juventus-Milan, provato Brahim Díaz al fianco di Zlatan Ibrahimovic in un 4-4-2 dinamico

I quotidiani sportivi riferiscono di una possibile novità in casa rossonera in vista di Juventus-Milan. La gara, posticipo della 35^ giornata di Serie A, è in programma domani sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Stefano Pioli ha provato, in questi giorni a Milanello, una probabile formazione alternativa. Inserendo anche Brahim Díaz in attacco, al fianco di Zlatan Ibrahimović, in un 4-4-2 molto dinamico.