Juventus-Milan, la probabile formazione bianconera: dubbio Chiesa

Ecco la probabile formazione della Juventus in vista della gara contro il Milan, valida per la 4^ giornata di Serie A. Dubbio Chiesa per Allegri

Giorno di vigilia per la Juventus, che prepara la partita contro il Milan per risalire una classifica che dice un punto in tre partite. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' Massimiliano Allegri dovrebbe confermare praticamente in blocco la formazione che ha vinto contro il Malmoe in Champions League. Ci sarà dunque Szczesny in porta, I difensori centrali saranno Leonardo Bonucci (in vantaggio su De Ligt) e Giorgio Chiellini, sulle fasce agiranno Danilo e Alex Sandro. A centrocampo dovrebbero esserci Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. L'unico dubbio riguarda l'attacco, con Alvaro Morata sicuro del posto. Il ballottaggio riguarda Paulo Dybala e il rientrante Federico Chiesa. Questa la probabile formazione della Juventus.