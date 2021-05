Juventus-Milan, due dubbi di formazione per Pioli | Serie A News

Domenica si giocherà Juventus-Milan, gara decisiva per la Champions League. Stefano Pioli pensa alla formazione da schierare allo 'Stadium'

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', si respira un clima positivo, a Milanello , in vista di Juventus-Milan , gara in programma domenica 9 maggio , ore 20:45 , all'Allianz Stadium di Torino. Una partita che potrà risultare decisiva ai fini della qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League .

Per 'Sky Sport' sarebbero due i dubbi di formazione, al momento, per Pioli in vista di Juventus-Milan. Uno riguarda la difesa, con il ballottaggio tra Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli per un posto al fianco di Simon Kjær. L'altro, invece, riguarda l'attacco: uno tra Rafael Leão ed Ante Rebić, dunque, si contenderà il ruolo di esterno sinistro offensivo nel 4-2-3-1 rossonero.