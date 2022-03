Italia-Macedonia del Nord, la probabile formazione: le scelte di Mancini

Alle ore 20:45 si gioca Italia-Macedonia del Nord per gli spareggi Mondiali. Ecco la probabile formazione del C.T. azzurro, Roberto Mancini

DIFESA - In porta Gianluigi Donnarumma. In difesa Florenzi del Milan, Mancini della Roma, Bastoni dell'Inter e Emerson del Chelsea. Non recuperano né Giorgio Chiellini e né Leonardo Bonucci, che non dovrebbero andare neanche in panchina. Ci andranno invece Biraghi, De Sciglio, Acerbi.