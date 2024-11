Probabili formazioni Italia-Francia: Spalletti spiazza tutti. Milan a metà …

Nella serata di oggi, domenica 17 novembre , alle ore 20:45 , andrà in scena Italia - Francia , match valevole per la 6^ ed ultima giornata della Nations League 2024-2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. A fare da cornice a questo big match tanto atteso sarà lo stadio San Siro di Milano. Tanta attesa intorno agli Azzurri di Luciano Spalletti , che si trovano al primo posto del Gruppo 2 della Lega A. Già certi di passare alla fase ad eliminazione diretta, ora è necessario un punto per chiudere da primi.

Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti dovrebbe lanciare in campo a grandi linee la stessa formazione che ha battuto il Belgio. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, mentre la difesa a tre sarà formata da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buogiorno e Alessandro Bastoni. A centrocampo spazio a Manuel Locatelli in mediana al posto di Nicolò Rovella, supportato dall'ex Milan Sandro Tonali e Nicolò Barella. Sugli esterni, invece, dovrebbero giocare Andrea Cambiaso e Federico Dimarco. In attacco l'unica punta Mateo Retegui sarà supportata da Daniel Maldini. Tra i francesi non ci sarà il rossonero Theo Hernandez.