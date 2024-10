Ecco le probabili formazioni di Italia-Belgio. Luciano Spalletti non fa sorprese per il match dello stadio Olimpico: e l'ex Milan ...

Nella serata di oggi, giovedì 10 ottobre , alle ore 20:45 , andrà in scena Italia - Belgio , match valevole per la Nations League 2024-2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. A fare da cornice a questo big match tanto atteso sarà lo stadio Olimpico di Roma. Tanta attesa intorno agli Azzurri di Luciano Spalletti , che si trovano al primo posto del Gruppo 2 della Lega A dopo i successi convincenti contro Francia e Israele . I Diavoli Rossi, d'altro canto, venderanno cara la pelle per fare bella figura.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il Commissario Tecnico Luciano Spalletti dovrebbe lanciare in campo a grandi linee la stessa formazione che ha battuto la Francia. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, mentre la difesa a tre sarà composta da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. A centrocampo spazio a Samuele Ricci in mediana, supportato dall'ex Milan Sandro Tonali e Davide Frattesi. Sugli esterni, invece, dovrebbero giocare Andrea Cambiaso e Federico Dimarco. In attacco l'unica punta Mateo Retegui saarà supportata da Lorenzo Pellegrini.