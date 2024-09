Israele-Italia, le probabili formazioni: Spalletti cambia in tutti i reparti

Nella serata di lunedì 9 settembre, alle ore 20:45, si giocherà Israele-Italia, match valevole per la 2^ giornata della Nations League 2024-2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. A fare da cornice a questo match sarà la Bozsik Arena di Budapest, dal momento in cui la formazione di Ben Shimon, per le note vicende legate alla guerra non può disputare match entro i confini nazionali. Gli Azzurri di Luciano Spalletti vanno a caccia del secondo successo consecutivo dopo la bellissima prestazione messa in campo contro la Francia.