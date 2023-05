Inter, la probabile formazione per il Milan: Lautaro-Dzeko in attacco

Ecco la probabile formazione che dovrebbe schierare Simone Inzaghi in occasione di Milan-Inter: in attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko

Alle ore 21:00 di mercoledì 10 maggio, allo stadio 'San Siro', si giocherà l'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Come riportato da 'gazzetta.it', il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi potrebbe optare per André Onana in porta e una difesa a tre formata da Matteo Darmian, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. Tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.