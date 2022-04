Inter-Milan, le probabili formazioni: i dubbi di Inzaghi e Pioli

Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro. Le scelte

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Inter-Milan, che si giocherà questa sera a San Siro. La gara è valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri hanno un piccolo vantaggio considerando lo 0-0 in casa nella partita d'andata. Un eventuale pareggio con gol consentirebbe alla squadra di Pioli di volare in finale e di affrontare la vincente tra Juventus e Fiorentina. Ecco comunque le probabili formazioni di Inter-Milan.

QUI INTER - L'Inter è in formazione tipo, non avendo nessun infortunato o squalificato, ma Inzaghi ha un paio di dubbi. Uno è quello alla fascia destra tra Dumfries e Darmian, con il primo favorito, mentre il secondo è in attacco. In pole position ci sono Dzeko e Lautaro, ma attenzione a Correa, che potrebbe anche giocare al posto del suo connazionale. In panchina c'è anche Sanchez. A centro della difesa rientra De Vrij, che prenderà il posto di D'Ambrosio.

QUI MILAN - Pioli, a differenza del suo collega, deve fare a meno d Kjaer, Florenzi, Ibrahimovic, Romagnoli e Castillejo. Recupera Davide Calabria, che dovrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra. In caso contrario toccherebbe a Mattia Gabbia, con Kalulu che si sposterebbe a destra così come è successo contro il Genoa. L'unico solito dubbio è quello sulla fascia destra, con Junior Messias in vantaggio rispetto a Saelemaekers. In attacco Olivier Giroud.

INTER 3-5-2 - Handanovic, Srkiniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN 4-2-3-1 - Maignan, Theo Hernandez; Tomori, Kalulu, Calabria; Bennacer, Tonali; Rafael Leao, Kessie, Messias; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

