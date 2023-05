Inter-Milan, la probabile formazione dei rossoneri: novità in difesa e avanti

Domani sera, alle ore 21.00, a 'San Siro' andrà in scena il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan . La gara d'andata è terminata 2-0 in favore dei nerazzurri grazie ai gol di Dzeko e Mkhitaryan . I rossoneri, dunque, avranno l'arduo compito di ribaltare il doppio svantaggio per poter accedere alla finale di Istanbul. In attesa del fischio d'inizio, ecco quali potrebbero essere le scelte di Stefano Pioli per il ritorno dell'EuroDerby.

Inter-Milan, le probabili scelte di Pioli

Tra i pali ovviamente ci sarà Maignan, determinante nella gara d'andata con due parate che hanno impedito ai nerazzurri di trovare altri gol. Probabile novità in difesa: al fianco di Tomori potrebbe vedersi dal primo minuto Thiaw e non Kjaer, mentre sulle corsie laterali ci saranno Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Recuperato Krunic, il quale nel pomeriggio ha svolto l'allenamento insieme ai compagni, farà coppia a centrocampo con l'intoccabile Tonali. Assente per infortunio per Bennacer, la trequarti cambierà molto rispetto alla gara d'andata. Dietro l'unica punta Giroud ci sarà Brahim Diaz, mentre a destra agirà Saelemaekers complice anche le non perfette condizioni di Messias, il quale è ancora in dubbio per la sfida di domani. A sinistra il gran ritorno: Rafael Leao verrà schierato dal primo minuto in quanto ha recuperato dal suo problema muscolare.