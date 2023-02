Inter-Milan, la probabile formazione: tra 4-3-3 e 3-5-2

Stefano Pioli ha lavorato a lungo in questa settimana: nel derby contro l'Inter, il Milan potrebbe avere due opzioni di formazione

Stefano Pioli ha lavorato a lungo in questa settimana: nel derby contro l' Inter , il Milan potrebbe avere due opzioni di formazione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milan, Pioli tra 4-3-3 e 3-5-2

È stata, si leggem una settimana di esperimenti e prove tattiche in quel di Milanello. Stefano Pioli ha cercato di trovare l’assetto giusto per arrivare al derby con qualche novità rispetto al passato. Mai come questa volta la formazione del Milan è un rebus. Pioli ha lavorato su due opzioni concrete: la prima è il 4-3-3, la seconda il 3-5-2, e con molta sorpresa potrebbe essere schierato Junior Messias mezzala.