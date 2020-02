Inter-Milan, le probabili formazioni: Handanovic non sarà titolare

NEWS MILAN – Samir Handanovic non sarà titolare domani sera nel derby contro il Milan. Secondo quanto viene riportato dal sito di Sky Sport, infatti, l’estremo difensore nerazzurro anche quest’oggi non ha svolto lavoro tecnico con il pallone.

A questo punto la presenza di Handanovic dal primo minuto per la gara contro il Milan diventa sempre più complicata. Giocherà Padelli, ma comunque lo sloveno farà un test domani mattina per vedere se riuscirà o meno ad andare quantomeno in panchina. Intanto l’analisi tattica di Inter-Milan. Ecco come si vince il match, continua a leggere >>>

