Inter-Milan, la tattica: ecco le tre mosse per vincere il derby

NEWS MILAN – Tutti i derby sono importanti, ma quello di domani vale davvero molto per il Milan. La squadra rossonera deve tornare assolutamente a vincere una stracittadina, che manca in campionato addirittura dal 2016 (con Mihajlovic in panchina). Per farlo ci vorranno aggressività e coraggio, ma allo stesso tempo grande attenzione e concentrazione in fase difensiva. Inter-Milan è anche la sfida tra Antonio Conte e Stefano Pioli, che cercheranno di sorprendere sfruttando le armi a loro disposizione. Ecco le tre possibili chiavi tattiche del match.

