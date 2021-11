Genoa-Milan, le probabili formazioni: quattro cambi previsti per Pioli

Le probabili formazioni di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo domani sera a 'Marassi'?

Le probabili formazioni di Genoa-Milan , partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma domani sera alle ore 20:45 a 'Marassi' secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

QUI GENOA - Andriy Shevchenko deve fronteggiare un cospicuo numero di assenze: le più importanti quelle del capitano Domenico Criscito, che proverà a recuperare per la partita, poi quelle di Nikola Maksimović, Mohamed Fares e degli attaccanti Mattia Destro (un ex) e Felipe Caicedo. Ballottaggio, in avanti, tra Caleb Ekuban (favorito) e Goran Pandev.