Genoa-Milan, è la notte di Tonali: l’ex Brescia ha una grande chance

Ultime Notizie Genoa Milan: è la notte di Tonali

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Sandro Tonali. Con l’infortunio di Ismael Bennacer, infatti, si spalancano le porte della titolarità per l’ex centrocampista del Brescia, che dovrà questa sera contro il Genoa guidare una squadra molto giovane.

I primi mesi per Tonali non sono stati facili, ma le cose stanno migliorando nelle ultime partite. Stefano Pioli, già a partire da questa sera, si aspetta un ulteriore salto di qualità da parte del centrocampista, che vuole prendersi definitivamente al Milan. Ricordiamo che il club rossonero, per acquistarlo, ha messo sul piatto 10 milioni di prestito più 15 di diritto di riscatto e altri 10 di bonus: operazione complessiva da 35 milioni.