Formazioni Real Madrid-Milan: i dubbi di Ancelotti e Pioli per l’amichevole

Le probabili formazioni di Real Madrid-Milan, amichevole delle 18:30 a Klagenfurt (Austria). Quali undici per Carlo Ancelotti e Stefano Pioli?

Le probabili formazioni di Real Madrid-Milan , gara in programma alle ore 18:30 alla 'Hype Group Arena' di Klagenfurt ( Austria ) e valida per l'Athletes Versus Cup. La partita, oltretutto, è inserita all'interno dell' European Summer Tour 2021 dei rossoneri. Quali dubbi di formazione per i due tecnici, Carlo Ancelotti e Stefano Pioli ? Vediamoli insieme.

QUI REAL MADRID - Ancelotti, tornato alla 'Casa Blanca' dopo l'esperienza inglese nell'Everton, dovrebbe schierare il suo Real Madrid con il 4-3-3. In porta, sembra che possa partire titolare l'ucraino Andrij Lunin anziché il belga Thibaut Courtois. In difesa l'unico certo di un posto in campo dal 1' sembra essere il veterano brasiliano Marcelo. Quindi, tre ballottaggi, tra Lucas Vázquez ed Álvaro Odriozola, tra Nacho Fernández ed il giovane Víctor Chust e tra Eder Militão e David Alaba. A centrocampo, spazio a Martin Ødegaard ed a Isco, obiettivo di calciomercato proprio del Milan. Dubbio di Ancelotti, invece, su chi schierare titolare tra Casemiro e Antonio Blanco. In attacco, giocheranno Luka Jovic e Rodrygo, probabilmente assistiti da Gareth Bale.