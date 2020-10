Formazioni Inter-Milan: Pioli, tentazione Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE FORMAZIONI INTER-MILAN – Ci siamo. Quest’oggi, alle 18, inizierà Inter-Milan, derby valido per quarta giornata di Serie A. Pioli sembra avere un unico dubbio da formazione da dover sciogliere, considerando che sulla trequarti, dietro a Zlatan Ibrahimovic, ci saranno Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu.

Secondo riferito da Sky Sport, nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Rafeal Leao, che potrebbe avere la meglio su Samu Castillejo e Brahim Diaz. Il portoghese spera di sfruttare il suo buon momento di forma dopo la doppietta contro lo Spezia.

Per quanto riguarda il resto della formazione, in porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma. Davanti al portiere Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, che torna dopo varie settimane di assenza, e Theo Hernandez. In mediana inamovibili Franck Kessie e Ismael Bennacer. L’attacco come detto sarà guidato ovviamente da Zlatan Ibrahimovic, che torna finalmente a giocare dopo la battaglia con il coronavirus.

