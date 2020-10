Derby Inter-Milan – Ibrahimovic come Rivera: ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE DERBY INTER-MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive della super sfida tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha completamente cambiato il Milan dal suo arrivo nel gennaio scorso. Come scritto dalla rosea: “E’ dai tempi di Gianni Rivera che un milanista, per personalità e carisma, non si innalzava così tanto sul resto del gruppo”. Effettivamente è così: con Ibrahimovic tutta la squadra e migliorata, e l’attaccante, nonostante i 39 anni, continua a essere decisivo.

